Власти Ялты сегодня объявили, что все пляжи в городе и за его пределами открыты

Их удалось восстановить после наводнения. Купание было запрещено с 18 июня. Акватория моря была окрашена в серо-буро-зеленый цвет. В воду снесло мусор и грунт. Ущерб оценивается примерно в 10 миллиардов рублей. Всего в районе Ялты действует почти 90 пляжей.