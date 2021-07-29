Генпрокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

Генпрокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с России 2,6 миллиардов долларов в пользу компании Yukos Capital.

Принятое окончательное арбитражное решение Генеральная прокуратура России не считает законным и обоснованным, и не согласна с ним. Помимо назначенной выплаты Москву международный суд обязал выплатить проценты и арбитражные издержки. В Генпрокуратуре отдельно подчеркнули, что в ходе всего процесса Россия подвергала сомнению уровень компетенции состава коллегии и правомерность самих требований. Как отметили в ведомстве, такая четкая и аргументированная позиция позволила выступить против большинства заявленных требований. В итоге международный арбитраж отказался их удовлетворять. Более того, ряд вопросов вызвал споры внутри самой коллегии, так двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу, заключили в Генпрокуратуре.

В 2014 году Гаагский арбитраж удовлетворил иски других дочерних компаний «ЮКОСа» и обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов.