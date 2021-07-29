ФСБ сообщила о выявлении в Тюмени ячейки боевиков, планировавших теракты

По данным спецслужб, в ходе операции убиты два человека, подозреваемые в причастности к радикальным исламистским организациям.

Речь идет о людях, которых в ФСБ называют последователями группировки «Исламское государство», запрещенной в России и признанной террористической. По утверждениям спецслужб, главарем ячейки и его сообщником оказались жители одной из республик Центральной Азии – какой именно, не уточняется. Вместе с тем отмечается, что предполагаемые преступники планировали взрывы в местах массового скопления людей по указанию кураторов из-за рубежа. Подозреваемые были убиты на окраине Тюмени, пытаясь извлечь оружие из тайника, добавили в ФСБ. В ходе попытки задержания они оказали вооруженное сопротивление. Никто из силовиков или гражданских лиц, как утверждается, не пострадал. Уже прошли и обыски у предполагаемых террористов: по данным спецслужб, у них нашли самодельное взрывное устройство, боеприпасы, а также религиозную литературу.

Это не первое за последнее время сообщение ФСБ о пресечении деятельности террористических ячеек в России. Три недели назад в спецслужбах утверждали, что задержали 15 радикалов в Пензе, Уфе и Челябинске.