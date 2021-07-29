Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном предложил разместить там российские погранпосты. Об этом он сказал на заседании правительства. Пашинян отметил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими властями. В Кремле пока это не комментируют.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что Москва помогает восстанавливать режим прекращения огня на границе. «Вы неоднократно слышали заявления и министерства иностранных и министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности и то, что мы безусловно готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут из себя представлять события в Афганистане», — сказал он. Д.Песков подчеркнул, что вопрос о сосредоточении дополнительных российских сил в Узбекистане в Кремле не ставился.

Между тем на армяно-азербайджанской границе сегодня утром возобновились перестрелки.