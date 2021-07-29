Авиакомпания «Россия» готова запустить регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа, — сообщил «Интерфакс» представитель перевозчика. Речь идет о Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Получено соответствующее разрешение от Росавиации. Ранее сообщалось, что разрешения на полеты в Египет запросили девять авиакомпаний.