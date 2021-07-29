США принимают новые меры для увеличения числа вакцинированных от коронавируса.

Как сообщают Вашингтон Пост и CCN, сегодня президент США Джо Байден объявит о том, что все федеральные гражданские госслужащие должны будут пройти вакцинацию от коронавируса — в противном случае их обяжут регулярно сдавать тесты (еженедельно), соблюдать социальную дистанцию, носить маски и ограничат право на путешествия и поездки. По данным прессы, требование обязательной вакцинации на военных Джо Байден пока распространять не будет — хотя это находится в его полномочиях. Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Минюст США изложил свою позицию в отношении юридической правомерности требования вакцинированная — закон не запрещает частным предприятиям и государственные ведомствам требовать от сотрудников проходить обязательную вакцинацию. После чего первым о введении обязательной вакцинации объявил департамент по делам ветеранов — у 115 тысяч сотрудников ведомства, которые непосредственно контактируют с пациентами (врачи, медсестры, фельдшеры) есть 8 недель на то, чтобы сделать вакцину — или подвергаться взысканию вплоть до увольнения.

Полностью вакцинированы сейчас 50% американцев.