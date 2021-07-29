Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций на фоне подозрений в домогательствах к сотруднице дипмиссии

Посол Молдавии в России отозван в Кишинев для консультаций на фоне подозрений в домогательствах к сотруднице дипмиссии. В молдавском МИДе «Интерфаксу» сказали, что не будут ничего комментировать, пока не выяснятся все обстоятельства.

Ряд СМИ и телеграм-каналов утверждают, что посол Владимир Головатюк заманил сотрудницу в свою служебную квартиру в центре Москвы. Они ссылаются на слова самой женщины. При этом некоторые молдавские СМИТ утверждают, что дипломат срочно вылетел в Молдавию, чтобы избежать разбирательства с российскими силовыми структурами, поскольку пострадавшая обратилась в российскую полицию.