Европейские и российские ученые объявили об открытии новой элементарной частицы. Ее назвали «экзотическим тетракварком». Об этом сообщает Институт ядерной физики имени Будкера в Новосибирске. Результаты также опубликованы на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям.

Новая частица была выявлена в результате одного из экспериментов на Большом адронном коллайдере.