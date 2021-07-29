Более 50 тысяч человек сегодня протестировали систему онлайн-голосования в Москве

Это сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что цель сегодняшнего голосования в том, чтобы выявить возможные ошибки перед выборами в сентябре.

На голосование вынесены вопросы об обязательной вакцинации и о развитии транспорта.

Сам Венедиктов не смог проголосовать, по его словам, таких случаев утром было около 160, что на тот момент составляло примерно 1% от числа проголосовавших. Причины выясняет техподдержка.