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Эксклюзив Эха 14:11, 29 июля 2021

Более 50 тысяч человек сегодня протестировали систему онлайн-голосования в Москве

Это сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что цель сегодняшнего голосования в том, чтобы выявить возможные ошибки перед выборами в сентябре.
На голосование вынесены вопросы об обязательной вакцинации и о развитии транспорта.
Сам Венедиктов не смог проголосовать, по его словам, таких случаев утром было около 160, что на тот момент составляло примерно 1% от числа проголосовавших. Причины выясняет техподдержка.


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