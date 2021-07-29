ОКР обратился в оргкомитет Игр в Токио из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву

Олимпийский комитет России обратился в оргкомитет Игр в Токио из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву. Спортивные функционеры из российской делегации сочли вопрос представителя прессы провокационным.

Обращение, содержание которого в деталях не раскрывается, направлено организаторам игр и в Международный Олимпийский комитет. Какой оценки и какого решения добиваются в ОКР в связи с прозвучавшим накануне вопросом в адрес теннисиста Даниила Медведева от репортера Себастьяна Намиаса – до конца не ясно. Корреспондент поинтересовался у россиянина – не считает ли он, что представители команды ОКР выступают «с клеймом мошенников». Медведев на брифинге отказался отвечать и потребовал удалить журналиста из микст-зоны. В команде российского Олимпийского комитета утверждали, что Намиас на протяжении двух дней задавал, как там считают, некорректные вопросы. Комментируя ситуацию в эфире Матч ТВ, спортивный журналист Дмитрий Губерниев эту позицию поддержал.

Сам Намиас утверждает, что никого не хотел задеть или оскорбить и не называл лично Медведева «мошенником». Как он уверяет, его интересовало не считает ли себя российский теннисист жертвой скандалов вокруг допинга в российском спорте.

Из-за допинговых скандалов в преддверии Олимпиады россияне на играх в Токио выступают без национального флага и гимна и под знаменем Олимпийского комитета России.