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14:05, 29 июля 2021

Модуль «Наука» уже через 2,5 часа начнет стыковку с Международной космической станцией

Он был запущен 8 дней назад, полет сопровождался проблемами.

Экипаж МКС и сама станция готовы к прибытию Многоцелевого лабораторного модуля «Наука», рапортуют в Роскосмосе. Стыковочный узел в порядке, никаких проблем не выявлено, поэтому космонавтам не придется выходить в открытый космос. Ранее модуль «Наука» провел финальную коррекцию орбиты по пути к МКС – к станции он прибудет около 16 часов 26 минут по московскому времени. Причем, как отмечают эксперты, у него будет лишь одна попытка стыковки из-за проблем с топливной системой. Если модулю не удастся причалить с первого раза, на вторую попытку может не хватить топлива. Это следствие неполадок, возникших после запуска модуля с космодрома Байконур 21 числа. Были опасения, что «Наука» не сможет добраться до МКС. Наличие проблем подтвердило Европейское космическое агентство. В Роскосмосе, между тем, отрицают, что у модуля есть только одна попытка стыковки.

Модуль «Наука» начали разрабатывать более 20 лет назад; как пишет The New York Times, это происходило так долго из-за проблем с финансированием и сложностями при производстве. Но отказаться от проекта Россия просто не могла, так как с его помощью, она станет менее зависимой от партнеров по МКС. Во-первых, это позволит расширить количество россиян на борту до трех человек; во-вторых, возможность вести собственные эксперименты, так как до последнего момента у нашей страны не было своей лаборатории там. Наконец, в-третьих, у модуля имеются собственные солнечные батареи, они позволят сэкономить на электроэнергии, которая сейчас поступает из американского блока станции.

По данным The New York Times, модуль «Наука» является ключевым блоком во всей российской программе и самой крупной частью станции, кроме жилого помещения для космонавтов там имеются туалет и специальное роботизированное устройство для манипуляций в космосе. Отдельно отмечается, что для подключения модуля к электросетям станции, её обитателям понадобится пару раз выйти в открытый космос.

Изначально модуль планировалось запустить к МКС еще в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам миссия многократно откладывалась.
«Наука» займет место модуля «Пирс», который несколько дней назад отстыковался от станции и был затоплен в Тихом океане.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов сказал, что Россия планирует отказаться от МКС в 2024 году. Россия не в состоянии сейчас создать полноценную пилотируемую космическую станцию, — сказал нам эксперт по аэрокосмической отрасли Вадим Лукашевич. Тем временем завтра в Роскосмосе обсудят, каким образом будет создана собственная российская орбитальная станция


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