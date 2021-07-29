Таганский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Штраф по этому обвинению компании выписывается впервые. Ранее Google обязывали выплатить крупные суммы за отказ удалять запрещенную информацию.
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