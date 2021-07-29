Суд в Москве подтвердил решение о взыскании 40 миллионов рублей с бывшего полицейского и его жены. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о сумме, которая эквивалентна стоимости автопарка и недвижимости, которые, по версии прокуратуры, приобретались на средства от коррупционной деятельности.

Полицейский работал в ГИБДД по Юго-Восточному округу. С 2016 года его безработная супруга потратила несколько десятков миллионов рублей на приобретение пяти дорогостоящих машин. Она также была владелицей больших земельных участков в Подмосковье.