Медсестра одной из петербургских клиник выписывала фейковые справки от вакцинации. Препараты же она просто выливала.

Врач, медсестра и безработный житель Петербурга продавали справки о вакцинации за несколько тысяч рублей. Выйти на них полиции помог один из покупателей. Он хотел купить через телеграм-канал ПЦР-тест, но ресурс закрыли, а администраторы перестали выходить на связь. Через некоторое время сотрудники органов вышли на неработающего горожанина, у которого нашли печати врачей и медицинских учреждений, справки об отрицательных ПЦР-тестах. Во время допроса мужчина дал признательные показания и указал на других участников схемы — свою сожительницу, которая работает врачом и её знакомую. Последняя как раз и занималась тем, что уничтожала дозы вакцин и писала фейковые справки о вакцинации. По версии следствия, услугой успели воспользоваться десятки человек. Подозреваемых отпустили под обязательство о явке.

Напомним, что сейчас первом компонентом вакцины привито свыше миллиона трёхсот тысяч петербуржцев. По мнению властей это половина от количества, нужного для создания коллективного иммунитета.