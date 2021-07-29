Песков не ответил прямо на вопрос, готова ли Россия разместить свои погранпосты на азербайджано-армянской границе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня не ответил прямо на вопрос, готова ли Россия разместить свои погранпосты на азербайджано-армянской границе. Ранее об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Песков лишь отметил, что Москва делает все для того, чтобы добиться выполнения договоренностей по прекращению огня.

«Вы неоднократно слышали заявления и министерства иностранных и министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности и то, что мы безусловно готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут из себя представлять события в Афганистане», — сказал он. Песков подчеркнул, что вопрос о сосредоточении дополнительных российских сил в Узбекистане в Кремле не ставился.