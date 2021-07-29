Песков: Важно, чтобы проект Турции и Азербайджана по созданию совместной армии не угрожал стабильности в регионе

Важно, чтобы проект Турции и Азербайджана по созданию совместной армии не угрожал стабильности и предсказуемости в регионе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Разумеется, Азербайджан, Турция развивают двусторонние связи, это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле «неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти, президента Турции или президента Азербайджана», которые бы могли вызвать беспокойство Кремля на этот счет.

Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. В конце июня вооруженные силы Азербайджана и Турции проводили совместные военные учения в Нахичеванской автономной республике.