Апелляционный суд рассмотрит сегодня жалобу на продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Его считают виновным в убийствах и хранении оружия, сообщила ранее официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко.

Сам же Фургал все обвинения отвергает.