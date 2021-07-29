Одним из крупнейших спонсоров партии «Справедливая Россия» оказался депутат Вадим Белоусов, проходящий обвиняемым по делу о самой большой взятке в истории страны. «Новая газета» в своем расследовании отмечает, что в руководстве эсеров претензии к своему однопартийцу считают необоснованными и называют Белоусова «ответственным депутатом»

Вадим Белоусов, несмотря на статус обвиняемого по уголовному делу, выдвинут эсерами в Госдуму нового созыва. В пресс-службе партии «Новой пояснили» — он не боится в открытом судопроизводстве доказывать свою невиновность и именно поэтому партия доверила ему избираться первым в региональном списке. Помимо депутатской работы Белоусов на протяжении последних лет через свои структуры активно вкладывался в партию деньгами. Согласно финансовой отчетности «Справедливой России», которую посмотрела «Новая газета», крупнейшими спонсорами партии с момента вступления в нее Белоусова стали связанные с ним челябинская компания «Первый хлебокомбинат» — она пожертвовала «Справедливой России» 34 миллиона рублей, еще 4 миллиона рублей в партийную кассу поступили от его супруги Ирины Белоусовой. В 2017 и 2018 годах эта же компания пожертвовала почти 10 миллионов рублей и еще 6,5 миллиона поступили от компании «Спектр», совладельцами которой являются дочь и тесть Белоусова. Продолжились крупные платежи и в последующие годы. Вливания не являются критерием оценки работы депутата, уверяют в «Справедливой России», парламентарий на хорошем счету в регионах и является автором законодательных инициатив. Одной из наиболее ярких стала прозвучавшая в стенах Госдумы в 2017-м. Тогда в нижней палате предложили «регламентировать полеты пчел», а озвучил идею как раз инициативу справедливоросс Вадим Белоусов.

Вадим Белоусов пришел в «Справедливую Росиию» в 20016-м. До этого он был членом «Единой России». Три года назад его лишили депутатской неприкосновенности из-за подозрения во взятке в 3,5 миллиарда рублей. Эта сумма побила предыдущий рекорд, который принадлежал бывшему полковнику Главного управления противодействия коррупции МВД Дмитрию Захарченко.