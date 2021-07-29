Три российских самолета Бе-200 тушат лесной пожар в Турции, — сообщили российские дипломаты. Огонь вспыхнул в провинции Анталья недалеко от курортного города Манавгат на фоне сильной жары. В генконсульстве России сказали агентству ТАСС, что основные туристические объекты находятся далеко и что им ничего не угрожает. По данным властей Турции погибли три человека, пострадали более 120.

Ранее в России сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами. В Якутию, где по данным МЧС, с конца весны уже сгорело 2,5 миллиона гектаров леса, были направлены два самолета Бе-200. Сейчас огнем охвачены полмиллиона гектаров.