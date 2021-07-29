В России растет число умерших от коронавируса. Высоким остается и количество заболевших.

За последние сутки от ковида скончались в России 799 человек, показатели аналогичны предыдущему дню и фиксируются третий раз за месяц. Рост числа летальных случаев из центра перемещается в регионы. Наибольшее количество смертей от коронавируса приходится на Москву — 79 и Санкт-Петербург — 64. В столице суточная смертность пока значительно снижается, следует из данных оперативного штаба. В целом число смертей от ковида на этой неделе по всей стране и отдельным городам держится на одном уровне. При этом растет и количество заболевших — 23 тысячи 270 человек по всей стране. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 3356. Далее следуют Петербург и Московская область. Однако растут и показатели по выздоровевшим пациентам, как по всей России, так и в крупных городах, где отмечена сложная ситуация по распространению ковида.

Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы десять дней подряд.