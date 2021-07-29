Дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории до 100 к

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. Он стал третьим в весовой категории до ста килограммов. Ранее профильные СМИ отмечали, что у российских спортсменов в этом виде спорта все шансы на золото.

В общем медальном зачете Олимпиады команда Олимпийского комитета России на пятом месте. Впереди Китай, Япония, США и Австралия.