Компания МТС предупредила, что новые требования по суверенному рунету могут сказаться на качестве связи

Компания МТС, как пишет газета «Коммерсантъ», предупредила, что новые требования по так называемому суверенному рунету могут сказаться на качестве связи. Ранее за модернизацию оборудования для противодействия предполагаемым угрозам отвечало государство, а теперь увеличивать его пропускную способность должны сами компании. Причем, только с согласия Роскомнадзора.