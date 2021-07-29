Китайские исследователи выявили, что мутация коронавируса дельта повышает вирусную нагрузку более чем в тысячу раз. Это по сравнению с первоначальным вариантом возбудителя инфекции. Исследования провел Центр по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Гуандун.

Как отметили европейские ученые в интервью французской газете Фигаро, такая цифра была получена путем сравнения количества вируса у новых пациентов с теми, что были инфицированы во время первой волны. По их мнению, ссылка на исторические данные делает работу не точной. При этом они отмечают, что новые сведения, к которым следует относиться с осторожностью, отчасти объясняет то, что сейчас происходит.