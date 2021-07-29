Бронзовым призером Олимпиады в Токио стал российский пловец Климент Колесников. Он финишировал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем. После соревнований Колесников сказал, что мог бы выступить лучше. Для Климента Колесникова это вторая медаль на нынешней Олимпиаде в Токио. До этого он завоевал серебро в заплыве 100 метров на спине.

Этой ночью серебряные медали также завоевали россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова в академической гребле.

В общемедальном зачете команда Олимпийского комитета России сейчас на пятом месте.