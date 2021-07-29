Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ разместить данные своих пользователей в России

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за отказ разместить данные своих пользователей в России. Решение вынес мировой судья Таганского района. Как отмечает РИА «Новости» это первый подобный штраф, вынесенный в отношении корпорации Google. Требование о локализации персональных данных россиян действует в России не первый год. Из-за этого в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Американские соцсети Twitter и Facebook и видеопортал YouTube, которые также не выполняют эти требования, но у которых гораздо больше пользователей в России, власти не блокируют.