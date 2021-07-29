Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал разместить российские пограничные посты на всей протяженности армяно-азербайджанской границы. По его словам, Еревану не удается стабилизировать ситуацию в приграничной зоне, и появление российских опорных пунктов позволит снизить риск новых боевых столкновений.

Появление российских пограничников на всей линии границы Армении и Азербайджана, по мнению Пашиняна, могло бы позволить избежать новых перестрелок и планомерно проводить работы по делимитации и демаркации. Обстановку вдоль границы полностью взять под контроль, как сказал Пашинян на заседании кабинета министров, взять не удается. В свою очередь в Минобороны Азербайджана ранее заявили об обстреле позиций своей армии с территории Армении. Минобороны Армении в свою очередь утверждает, что зафиксирован обстрел со стороны Азербайджана. Это произошло ночью, данных о раненых нет. Накануне Баку и Ереван заключили новое перемирие, после того как в результате очередного обострения погибли три армянских военнослужащих, пять получили ранения, со стороны Азербайджана было двое раненых. Позже в военном ведомстве Азербайджана заявили, что принимают посредническое предложение России об объявлении режима прекращения огня на границе. В свою очередь Никол Пашинян сегодня заявил, что вопреки трехстороннему соглашению по Карабаху от 9 ноября 2020-го, Азербайджан продолжает удерживать армянских пленных, более того – многие из удерживаемых были захвачены в зонах ответственности миротворцев уже после достижения договоренностей о прекращении огня.

Стороны уже заключали о прекращении огня в конце осени прошлого года, после масштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе. Однако данные об обстрелах с разной степенью периодичности продолжали поступать как из Баку, так и из Еревана.