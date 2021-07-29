Племянник главы ФСБ мог стать владельцем скандальной свалки «Ядрово» из-за своих связей, пишут «Важные истории»

Племянник главы ФСБ Александра Бортникова мог стать владельцем скандальной свалки «Ядрово» из-за своих связей, пишет издание «Важные истории». Этот мусорный полигон оказался в центре скандала в 2018 году, когда в Волоколамском районе вспыхнули массовые акции протеста.

Жители Волоколамского района своего добились – спустя месяцы акций подмосковные власти пообещали закрыть «Ядрово», возбудили уголовное дело, а на имущество оператора полигона наложили арест. Тогда владельцы свалки, над которыми нависла угроза потерять бизнес или даже оказаться в тюрьме, привлекли Дмитрия Бортникова. Его знакомый рассказал «Важным историям», что племяннику главы ФСБ бесплатно отдали долю – 51% – в компании, которая получила контроль над полигоном. Бортникову также предложили зарплату в миллион рублей в месяц. Предприниматель получил все это в обмен на связи — собственники полигона, видимо, надеялись, что племянник директора ФСБ решит их проблемы, в частности — с властями Подмосковья, объясняет собеседник издания. Полигон в итоге все же закрыли, но при этом арест с имущества «Ядрово» сняли, уголовное дело приостановили, а у владельцев полигона осталось право взыскать компенсацию с подмосковных властей.

Как отмечают «Важные истории», это не единственный раз, когда бизнесмены использовали громкую фамилию Бортникова, чтобы решать свои проблемы. Всего родственник главы ФСБ и его супруга числятся совладельцами двух десятков компаний