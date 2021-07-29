В России за сутки, по официальным данным, умерли 799 пациентов с коронавирусом. Это на один летальный исход больше, чем накануне. По всей стране выявлено более 23 тысяч новых заболевших. Из них около 3350 в Москве, что больше чем накануне на 37%. В столице умерли за сутки 79 человек, — сообщили в оперативном штабе.