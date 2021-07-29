В Китае миллиардер, который открыто критиковал власти, приговорен к 18 годам тюрьмы. 67-летний Сунь Даву был признан виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков. Его корпорация, как отмечает британская медиакомпания ВВС, является в Китае одной из крупнейших, и работает во множестве отраслей – от переработки мяса до строительства школ и больниц.