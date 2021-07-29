Команда Олимпийского комитета России опустилась с 4-го на 5-е место в общем медальном зачете. Опередила сборная Австралии, у которой 8 золотых медалей, на одну больше, чем у россиян. В первой тройке по-прежнему Китай, США и Япония.
Команда Олимпийского комитета России опустилась с 4-го на 5-е место в общем медальном зачете
Команда Олимпийского комитета России опустилась с 4-го на 5-е место в общем медальном зачете. Опередила сборная Австралии, у которой 8 золотых медалей, на одну больше, чем у россиян. В первой тройке по-прежнему Китай, США и Япония.