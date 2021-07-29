Модуль «Наука», который разрабатывали с 1995 года сегодня должны пристыковать к МКС

Операцию трижды откладывали по разным причинам.

Как рассказал агентству РИА «Новости» представитель Федерации космонавтики России Александр Хохлов, у модуля будет только одна попытка стыковки из-за нештатной ситуации в двигательной установке, где часть топлива стала непригодной для использования.

«Наука» это первый модуль, который Россия отправила на МКС за 11 лет. Причем через три года, как заявлял вице-премьер Юрий Борисов, Россия откажется от Международной космической станции и будет создавать собственную.