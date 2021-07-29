Издание «Важные истории» утверждает, что племянник главы ФСБ получил бесплатно долю в бизнесе по утилизации мусора

По словам источника, Дмитрию Бортникову также дали зарплату в миллион рублей в месяц. Собственники видимо надеялись, что родственник директора спецслужбы решит их проблемы с правительством Московской области.

В прошлом году уголовное дело в отношении сотрудников полигона Ядрово было приостановлено, но сам полигон потом закрыли.



В апреле у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина прошли обыски по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили еще в 2016 году из-за его статьи о яхте бывшей жены главы «Роснефти», а недавно в генеральную прокуратуру поступило обращение с призывом признать издание «Важные истории» и Романа Анина иностранными агентами.