Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Ему было 89 лет. О смерти руководителя ракетно-космической отрасли Советского союза и куратора проекта челнока «Буран» сообщил в своем твиттере глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Олег Бакланов родился в 1932 году в Харькове. Начинал работу монтажником на приборостроительном заводе и через несколько лет возглавил его. Далее продолжил развитие своей карьеры. Уже в 1976 году стал заместителем министра общего машиностроения, а в 1983-м -министром. Позднее курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран». Руководил ракетно-космической промышленностью СССР. Ярким и поворотным моментом в биографии Олега Бакланова стали события августа 1991 года, когда он был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. После этого он находился под стражей по обвинению в заговоре с целью захвата власти, но позже был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

Похоронят Олега Бакланова в пятницу.