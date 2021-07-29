Сергей Шойгу и Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов

Министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов. Это позволит более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией так и с мобилизационными резервами, — сказал Шойгу. Его цитирует ТАСС. По словам Шойгу, аналогичную работу предстоит провести по всей стране.