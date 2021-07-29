На Сахалине уволился весь коллектив телеканала и газеты «Углегорские новости» после смены руководства

Заявления сотрудников опубликованы на сайте издания. Они выступают против его превращения в информационный ресурс Восточной горнорудной компании.

После недавней критической публикации об этом предприятии редакцию и типографию издания обесточили, а к самим журналистам пришел мэр и приказал больше газету не выпускать. Глава города Сергей Дорощук после инцидента ушел в отставку.