Дело в отношении Новолипецкого металлургического комбината рассмотрит сегодня ФАС. Антимонопольная служба подозревает одно из крупнейших в отрасли предприятий в завышении цен. Ранее вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК сказал, что металлурги должны вернуть в бюджет около ста миллиардов рублей сверхприбылей.

В правительстве полагают, что компании отрасли получили сверхдоходы в результате резкого роста цен.