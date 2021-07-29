Власти регионов за 5 месяцев этого года, как пишут «Ведомости», закупили рекордное количество российских препаратов

Власти регионов за 5 месяцев этого года, как пишет газета «Ведомости», закупили рекордное количество российских препаратов. При этом зачастую они являются более дешевыми аналогами иностранных лекарств.

Из примерно 350 млн упаковок различных лекарств, приобретенных властями через госзакупки, на отечественные разработки приходится около 300 млн, или 87%. Об этом говорится в исследовании компании DSM Group, на которое ссылается издание. Согласно докладу, доля российских лекарств в общем объеме закупок неуклонно растет уже несколько лет. Правда, в денежном выражении иностранные препараты пока превалируют – как отмечают эксперты, из-за их высокой стоимости.

На объемы закупок российской продукции влияет действующее законодательство. Госзаказчики, в частности, должны приобретать лекарства, которые стоят дешевле – обычно это отечественные аналоги иностранных препаратов, отмечают аналитики. Кроме того, действует правило «третий лишний»: если в конкурсе участвуют два и более российских производителя, заявка иностранной компании автоматически отклоняется.

Все эти нормы периодически вызывают недовольство врачей и пациентов. Как отмечает издание, они жалуются либо на дефицит российских аналогов оригинальных иностранных лекарств, либо на то, что более дешевые отечественные препараты вызывают рецидивы и побочные эффекты.

Осенью прошлого года Федеральная антимонопольная служба предложила отменить правило «третий лишний» при госзакупках важнейших лекарств, если они находятся в дефициате. Инициатива появилась на фоне жалобы врачей на нехватку лекарств для онкобольных.