В России , несмотря на пандемию, объем наличных денег в обращении достиг исторического максимума. Как пишет «Независимая газета» со ссылкой на данные Центробанка, по состоянию на начло июня это 13,5 триллиона рублей, что на треть выше доковидных показателей. Аналитики называют такой рост феноменальным.

Из-за угрозы коронавируса граждан призывают больше пользоваться банковскими картами. Рекордный спрос на наличные специалисты объясняют уходом в серую зону самозанятых и предпринимателей из-за финансовых трудностей в связи с пандемией.