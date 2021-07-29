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10:34, 29 июля 2021

Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать

Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать. По его словам, таких случаев около 160, что составляет примерно 1% от проголосовавших сегодня с утра. Причины выясняются.
Сегодня систему тестируют перед выборами в сентябре. Для участия нужна полная учетная запись на сайте Мос.ру.



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