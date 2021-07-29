Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать. По его словам, таких случаев около 160, что составляет примерно 1% от проголосовавших сегодня с утра. Причины выясняются.

Сегодня систему тестируют перед выборами в сентябре. Для участия нужна полная учетная запись на сайте Мос.ру.

