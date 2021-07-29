Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать. По его словам, таких случаев около 160, что составляет примерно 1% от проголосовавших сегодня с утра. Причины выясняются.
Сегодня систему тестируют перед выборами в сентябре. Для участия нужна полная учетная запись на сайте Мос.ру.
Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать
Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов не смог электронно проголосовать. По его словам, таких случаев около 160, что составляет примерно 1% от проголосовавших сегодня с утра. Причины выясняются.