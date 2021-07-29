Лидер Армении предложил разместить российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. Никол Пашинян на заседании правительства сказал, что планирует обсудить это с Москвой, — передает РИА «Новости».

На данный момент российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне на границе произошли интенсивные перестрелки. По данным Баку были ранены двое азербайджанских военных, в Ереване сообщили о трех погибших и пятерых раненых.

Этим утром министерство обороны Армении собщило о возобновлении перестрелок и о том, что ранен армянский военнослужащий.