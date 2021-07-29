Минюст предложил автоматически взыскивать штрафы с нарушителей правил дорожного движения. Речь идет о списании денег с банковского счета, когда истечет определенный срок, — пишет «Российская газета». Эксперты считают, что это существенно осложнит защиту прав автомобилистов.

Сейчас штрафы могут выписывать в автоматическом режиме по данным камер видеонаблюдения, но водители платят их сами.