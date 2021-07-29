Организаторы электронного голосования рассчитывают, что в сегодняшнем тестировании примут участие 100 тысяч москвичей. Об этом в эфире «Эха» сказал главный редактор Эха Москвы и начальник столичного Штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «Я хочу сто тысяч. Думаю, что это произведет впечатление на Роспотребнадзор и на мэрию. Нагрузка выдерживается десятикратная, под 40 миллионов, хотя сейчас 4 миллиона [полных кабинетов на mos.ru], как вы видите. В сентябре, скорей всего, эта система, если сейчас все сработает, она и будет на выборах 17, 18, 19 [сентября]. К концу эфира десятка [десять тысяч бюллетеней выдано] будет, то есть 10 процентов от заявки», — сказал он. Венедиктов отметил, что у 3,9 миллионов пользователей личные кабинеты на mos.ru готовы к участию в электронном голосовании. «В Москве полные кабинеты на mos.ru – это 4,6 миллиона кабинетов. Но москвичей, которые совершеннолетние, 3,9 [миллиона избирателей] потому что есть дети, есть приезжие», — подчеркнул он. По словам главреда, сейчас тестируется возможность избирателя изменить свое решение спустя три часа после голосования.

«Самая главная возможность – это переголосование, если вас заставили под контролем проголосовать электронно, то вы через три часа в тот же день сможете переголосовать. Мы сейчас тестируем эту историю, она называется отложенное решение, потому что по сути бюллетень не падает в урну, а вы его кладете рядом с урной и можете изменить все время. Это важная история, когда нам говорили: «А если под контролем?» Это дополнительный инструмент, сегодня это тестируется», — заявил Алексей Венедиктов. Он также предположил, что около двух миллионов избирателей проголосуют на выборах в сентябре электронно.

На данный момент проголосовали около 15 тысяч. Цель тестирования – выявление возможных ошибок перед сентябрьскими выборами. Предлагается ответить на два вопроса – об обязательной вакцинации и о развитии транспорта.