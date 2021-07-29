Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, как пишет «Новая газета», этапировали в колонию. Его направили из тюремной больницы Торжка Тверской области в неизвестном направлении, — сказали изданию в общественном комитете «Свободу Шестуну». Ни семья, ни адвокаты не знают, куда он будет доставлен.

По словам сторонников политика, он находится на 77-м дне голодовки, у него сильные судороги рук и ног и прочие осложнения. Кроме того, воспаление уха и тройничного нерва.

Александр Шестун был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции.