ОКР обратился в оргкомитет Игр в Токио из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву

Олимпийский комитет России обратился в оргкомитет Игр в Токио из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву. В российской делегации действия репортера сочли провокационным. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении журналиста.

Свое обращение руководство ОКР направило двум адресатам: помимо организаторов Олимпиады им стал и Международный олимпийский комитет. Это подтвердил пресс-атташе национальной делегации Константин Выборнов. Содержание документа он не раскрыл. Вместе с тем ранее он отмечал, что главная задача – не допустить провокационных вопросов в отношении российских спортсменов.

Такую реакцию Олимпийского комитета России вызвал инцидент, в ходе которого чилийский журналист Себастьян Намиас спросил у теннисиста Даниила Медведева, не считает ли он, что россияне выступают «с клеймом мошенников» из-за допингового скандала. Спортсмен в ответ на это потребовал выгнать корреспондента с Олимпиады. В ОКР при этом утверждали, что журналист на протяжении двух дней задавал, как там считают, некорректные вопросы. Сам Намиас утверждает, что никого не хотел задеть или оскорбить и не называл лично Медведева «мошенником». По его словам, суть вопроса заключалась в том, не считает ли себя теннисист жертвой предыдущих поколений нарушителей.

Из-за ряда допинговых скандалов россияне на Олимпиаде в Токио выступают без государственных флага и гимна как команда «Олимпийского комитета России».