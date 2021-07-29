Абдулмумин Гаджиев находится под стражей уже больше двух лет. Его обвиняют в финансировании терроризма. По данным махачкалинского издания «Черновик» уголовное преследование основывается на показаниях другого фигуранта, который заявил, что дал их под пытками, и затем от них отказался.
В Махачкале, как пишет издание «Кавказский узел», регулярно проходят пикеты в поддержку журналиста.
В Ростове-на-Дону сегодня продолжится суд по делу журналиста газеты «Черновик»
Абдулмумин Гаджиев находится под стражей уже больше двух лет. Его обвиняют в финансировании терроризма. По данным махачкалинского издания «Черновик» уголовное преследование основывается на показаниях другого фигуранта, который заявил, что дал их под пытками, и затем от них отказался.