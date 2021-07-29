ФАС сегодня рассмотрит дело в отношении одного из флагманов металлургии – компании НЛМК

Федеральная антимонопольная служба сегодня рассмотрит дело в отношении одного из флагманов металлургии – компании НЛМК. Ведомство подозревает Новолипецкий металлургический комбинат в завышении цен на продукцию.

Ранее ФАС возбудила аналогичные дела также в отношении других крупных компаний отрасли, ММК и Северсталь. Проверять металлургов власти стали из-за роста цен на металлоизделия, которые применяются, в том числе, в строительстве. До этого ФАС по поручению президента проверяла резкий рост цен на новостройки, но картельного сговора не нашла.