За первый час тестирования системы онлайн-голосования в Москве приняли участие восемь тысяч человек. Это сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Цель тестирования – в выявлении возможных ошибок перед выборами в сентябре.

Жителям предлагают ответить на два вопроса: об обязательной вакцинации и приоритете развития транспортной инфраструктуры.