По данным Оргкомитета Олимпиады в Токио, выявлено 24 новых случаев коронавируса. Как пишут японские СМИ, это новый максимум с начала проведения игр. В их числе трое спортсменов, кто они, не уточняется. В японской столице из-за угрозы коронавируса действует режим ЧС.