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09:03, 29 июля 2021

Бывшая структура группы ЮКОС отсудила у России 5 миллиардов долларов, пишет газета РБК

Бывшая структура группы ЮКОС отсудила у России 5 миллиардов долларов, пишет газета РБК. Этот процесс напрямую не связан с основным спором об активах компании, тянущимся уже почти два десятилетия.

Международный третейский суд в Гааге пришел к выводу, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании в начале нулевых. Кроме того, арбитраж определил, что власти страны не дали совершиться правосудию в этом деле в российских судах. Речь идет о займах на миллиарды долларов, которые взяли «дочки» ЮКОСа, но вернуть не смогли – из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Российские суды посчитали эти сделки ничтожными, обосновав это тем, что выданные средства, по сути, принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов. Теперь же за это придется выплатить 5 миллиардов долларов компенсации Yukos Capital, хотя Россия, как и в случае с основным разбирательством, вероятно, оспорит решение арбитража.

Напомним, что бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа через нидерландские суды также добиваются компенсации на беспрецедентные 57 миллиардов долларов за незаконную экспроприацию активов компании. Эта тяжба тянется уже 17 лет.


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