В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования. Жителям предлагается ответить на вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса и о приоритете развития транспортной инфраструктуры. Принять участие сможет любой москвич, у которого есть полная учетная запись на портале Мос.ру, — объяснил ранее в эфире «Эха» начальник Управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он уверяет, что анонимность на голосовании обеспечена.

Система онлайн-голосования будет применяться в Москве на сентябрьских выборах.